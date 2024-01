Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı general Valeri Zalujnı vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna teleqram kanalları məlumat yayıb. Məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

