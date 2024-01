Beyləqan rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Beyləqan rayonunun İmamverdilər kəndi ərazisində qeydə alınıb.

“KamAZ” markalı yük avtomobili ilə "VAZ2105" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb.



Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.