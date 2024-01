Sağlam qidalanmaq üçün bu ərzaqlardan istifadə edin

Sağlam olmaq üçün bir çox pis yemək vərdişlərini tərgitməkməliyik. Hər kəsin fərqli vərdişləri var. Bəzilərimiz gündə üç dəfə yemək yeyir, bəzilərimiz isə gün ərzində yalnız kiçik qəlyanaltılarla keçinirik.



Bundan əlavə, biz yemək rasionumuzu gündəlik həyatımızın tələbləri ilə də uyğunlaşdırmalıyıq. Evə qayıdanda bir neçə işi bir arada görə və ya heçnə etməyədə bilərik. Ola bilsin ki, bəzi günlərdə sabit bir rejimimiz olur, amma hər gün bu mümkün deyil.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu kimi vəziyyətlər yemək tərzimizə təsir edir və bəzən bizdə zərərli yemək vərdişlərin yaranmasına səbəb olur. Həmin zərərli vərdişlərə bunlar daxildir. Yatmağa yaxın yemək, yemək vaxtını gecikdirmək, çox sürətli yemək və sairə.

Gəlin bu vərdişlərin sağlamlığınıza necə təsir edə biləcəyi və onları düzəltmək üçün bəzi təkliflər barədə danışaq.

Yatağınızda yeməkdən istifadə, istirahətin vaxtını azaltmaqla yanaşı, təbii yuxu dövrünüzə də təsir edə bilər. Bu, arzuolunmaz çəki artımı, artan qan təzyiqi və ürək xəstəliyi riskinin artması ilə əlaqələndirilir.



Bunun əvəzinə yatmazdan təxminən 2-3 saat əvvəl yeməyiniz məsləhətlidir.

Əgər yemək bişirməyə kifayət qədər vaxtınız qalmırsa, əvvəlcədən doğranmış tərəvəzlərdən və ya dondurulmuş bişmiş düyüdən istifadə etmək, yemək hazırlama vaxtınızı azalda bilər.

Axşam yeməyindən sonra özünüzü yenidən ac hiss edirsinizsə, qatıq və ya bir parça meyvə kimi yüngül qəlyanaltılara üstünlük verin.

Yatmazdan 2-3 saat əvvəl tam yemək yeyə bilmirsinizsə və yatmağınıza yaxın acırsınızsa, yağlı yeməklər əvəzinə daha kiçik qəlyanaltıları sınaya bilərsiz.

Yeməyinizi vaxtında yeməmək qanda şəkərin düşməyinə səbəb ola bilər. Bu sizin özünüzü yorğun hiss edə bilmənizə, konsentrasiyada çətinlik çəkmənizə və ya başgicəllənməyə, özünüzü əsəbi hiss etmənizə yol açır. Bundan əlavə, bu, növbəti yemək zamanı çox ac olacağınız üçün yüksək yağlı və yüksək şəkərli qidalara həvəsinizi artıra bilər.

Çox sürətli, həddindən artıq yemək isə həzmsizlik, ürək yanması və arzuolunmaz çəki artımına səbəb ola bilər.

Bunların baş verməməsi üçün siz yemək arasında su, qazlı su və ya şəkərsiz çay kimi kalorisiz içkilər içə bilərsiz.

Stressli yemək isə həddindən artıq yeməyə, xüsusən də yüksək yağ, şəkər və ya duza malik daha çox bişmiş qidalar yeməyə səbəb ola bilər. Uzunmüddətli stressli yemək diabet və ya ürək xəstəlikləri kimi xroniki xəstəliklər riskinizi artıra bilər.

Bunun əvəzinə əlinizdə təzə meyvə, yerkökü və ya qoz-fındıq kimi sağlam qəlyanaltılar saxlayın. Aclıq hiss etdiyiniz zaman, həddindən artıq yağlı, şəkərli yeməklər əvəzinə onları yeyin.

Qəlyanaltıya getməzdən əvvəl bir neçə dəqiqə dərindən nəfəs almağınız da tövsiyyə olunur.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

