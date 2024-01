“Azərbaycan teleməkanına açıq-saçıq geyimi mən gətirmişəm” - Tanınmış aparıcı / FOTO

Aparıcı Lətafət Ələkbərova iddialı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Xəbərin var?” verilişində qonaq olan aparıcı teleməkana aparıcılar arasında açıq-saçıqlığı gətirdiyini bildirib:

“20-li yaşlarımda qısa ətəklər, dekolteli köynəklər geyinirdi. O vaxt magistraturada oxuyurdum. Hələ heç kəs buna cəsarət etmirdi. Amma bu cür geyimlər mənə yaraşırdı, 57 kilo idim. Azərbaycan teleməkanına açıq-saçıq geyimləri mən gətirmişəm. İzləyicilər də bunu normal qarşılayırdı, o vaxt sosial şəbəkələr yox idi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.