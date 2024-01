ABŞ İordaniyadakı bazaya hücumla bağlı cavab tədbirləri görəcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidmətindən bildirilib.

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden İordaniya və Suriya sərhədindəki əl-Tanf bölgəsində bazaya edilən hücuma cavab veriləcəyini bildirib. Lakin hansı cavab tədbirlərinin görüləcəyi məlum deyil.

Bununla belə, Bayden Vaşinqtonun Yaxın Şərqdə münaqişəni genişləndirməyə çalışmadığını vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.