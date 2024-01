Rusiya ilə Ukrayna arasında hərbi əsir mübadiləsi reallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, yanvarın 31-də danışıqlar prosesi nəticəsində əsirlikdə olan 195 Rusiya hərbi qulluqçusu Ukraynanın ərazisində geri qaytarılıb.

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə “X” hesabında 207 ukraynalı əsirin geri qaytarıldığını vurğulayıb.

