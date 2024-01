Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya silahlı qüvvələri Yəməndə üsyançı hərəkat olan husi hədəflərinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərə məxsus “Əl-Masirah” telekanalı məlumat yayıb.

Telekanalın məlumatına görə, Səada şəhərinin şimal ətrafı hücuma məruz qalıb. Ölənlər, xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilmir.

