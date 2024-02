Rusiyada Azərbaycan vətəndaşı vəfat edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən bildirir ki, həmin şəxs Mirzəyev Zahir Muxtar oğludur. Onun xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir.

Z.Mirzəyev əslən Cəlilabad rayonundandır. O, bir müddət öncə işləmək üçün Rusiyaya gedibmiş.

Hazırda onun cənazəsi Azərbaycana gətirilir.

