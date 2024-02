Qubada 15 yaşlı məktəbli dəm qazından boğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Hacıhüseynli kəndində baş verib. Kənd sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Vəlixanova Ayla Zeynal qızı yaşadığı evin hamamında yuyunarkən dəm qazından boğulub. Məktəbli ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

