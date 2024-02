Növbədənkənar prezident seçkilərinə xarici medianın marağı böyükdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib.

O qeyd edib ki, indiyədək Yaponiya, İtaliya, Almaniya, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdən 63 media qurumunun 119 əməkdaşı seçki prosesinin işıqlandırılması üçün müraciət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.