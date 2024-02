Növbədənkənar prezidenti seçkilərində müşahidə üçün veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyahısı dərc olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 119 seçki dairəsi üzrə 1000 seçki məntəqəsində veb-kamera quraşdırılıb.

Siyahı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.