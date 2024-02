Xəzər dənizinin sirli varlıqları: Lənkəranda Amfibiya adam görünüb?

Tanınmış tarixçi alim, dosent Zaur Əliyev Xəzər dənizində yaşayan canlılar barədə danışıb.

Metbuat.az həmin məlumatları təqdim edir:

2005-ci ildə Xəzər dəniz yolu ilə İrana yük daşıyan “Bakı” gəmisi sularda qeyri adi bir varlıq görür. Gəmidə olanlar və kapitan qorxu içərisində qalırlar. İranın Ənzəli limanında sahilə çıxandan sonra yerli “Zindagi” qəzetinə gəminin kapitanı Qafar Həsənov müsahibə verir:

“Uzun müddətdir ki, qəribə bir məxluq bizdən bir qədər aralıda paralel yoldaüzüb. - Əvvəlcə bunun böyük balıq olduğunu düşündük. Ancaq sonra gördülər ki, canavarın başında tüklər aydın görünür və ön üzgəclər ümumiyyətlə üzgəc deyil, qollar idi”

Azərbaycan tərəfi bu açıqlamadan sonra kapitana qarşı münasibəti dəyişir. Hətta onu dəli sayıb ünsiyyət qurmaq istəmirlər. Bəziləri isə, yəqin içib, keflənib və buna görə belə danışır. Lakin bu barədə artıq 2002-ci ildə olmuş bir hadisə dövlətə məlum idi. 2002-ci ilin yayında azərbaycanlı iş adamı Rüstəm Kərimov göyərtəsində dəvət etdiyi yunan yoldaşları ilə birlikdə yaxtasında Xəzər dənizində əyləncə təşkil edib.

Siqaret çəkmək üçün arxa tərəfə çıxan dənizçi qayıqda oturan insan siluetlərini görüb. İki siluet var idi. Dənizçi qayıqda kimin və hansı məqsədlə olduğunu öyrənməyə qərar verdi. Qayıqda əyləşənləri işıqlandıran kimi onlar dərhal suya atılıblar. Dənizçilər işıqforu su səthinə nə qədər köçürsələr də, üzgüçüləri aşkar edə bilməyiblər. Növbətçi dənizçi sirenini işə saldı. Gəmidəki hər kəs göyərtəyə töküldü. Qayığın dibində iki layiqli ölçülü balığın hərəkət etdiyi su və bir yığın yosun tapdılar.Azərbaycan tərəfi yenə bu hadisənin üstündən “dənizçi kefli idi” deyərək keçdi.

1980-ci illərdən Xəzər dənizindən qəribə varlıqların sahilə çıxması və gəmiçilərə, balıqçılara görsənməsi barədə informasiya Sovet təhlükəsizlik xidmətinə daxil olurdu. Qurumda tam məxfi sənədlər toplusunda aşağıdakı şahid ifadələri yer almış idi:

1. Bir səhər qazma qurğusunda işləyən, növbədən sonra yataqxanaya qayıdan işçi çömbəlmiş bir insan fiquru görüb. Oturan adamın paltarı yox idi və üzünü oturduğu elektrik lövhəsi gizlədirdi. Qəribə “adam”dan qorxan işçi estakadanın o biri tərəfinə keçdi və ehtiyatla irəliləməyə başladı. Məxluq təxminən 10 metr aralıda olanda suya atılıb. Yerüstü keçidin hündürlüyü təxminən 15 metrdir. Havada uçan "insan" suyun altında itdi.

2) Gənc bir cütlük görüş üçün sahildə oturan zaman sudan üç çılpaq insan fiquru çıxıb onlara baxmasını təsdiq ediblər.

3) İranın şimalındakı Çalus şəhərindən Azərbaycanın Lənkərana qədər olan ərazidə yaşayan sakinlər dəfələrlə dənizdən çıxıb sahildə gəzən canlıları görüblər.

Bütün şahid ifadələri əsasında dənizdən çıxan canlılardan birinin foto-robotunu təsvir etmək mümkün olur:

“Boyu təxminən 165 santimetr, sıx quruluşlu, qabarıq daraqlı qarın, ayaqları üzgüçülərə çox bənzəyir, aralarında membranlar olan dörd barmaq. Solğun dəri, başında kobud tünd yaşıl tüklər. Qısa qollar adi insandan bir qədər qalındır. Donqar burun, delfin dimdiyinə çevrilir. Qulaqları görünmür. Dəyirmi iri gözlər. Üst çənəsi çıxan böyük ağız. Çənə yoxdur. Aşağı dodaq gözə görünmədən boyuna keçir.”

Foto robotu incəlmək üçün Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələrin alimləri dərhal Moskvaya dəvət edilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi laboratoriyasında keçirilən görüşdə alimlərin fikri belə olur:

“Tədim edilən foto robot folklor və qədim kitablarda, nağıllarda və əfsanələrdə qeyd edilən su pərisi cisində aid canlılar deyilər.” Onların fikrincə, Xəzər dənizinin dibində qədim yadplanetli sivilizasiya formalaşıb, onun nümayəndələri ilə İran və Azərbaycan, eləcə də Türkmənistan sakinlərinin Çelekən bölgəsində görüşməsi olub.

2021-ci ildə adı çəkilməyən Dağıstanda bir şəxs video müsahibəsində bildirib ki, o Xəzər dənizinin dərinliklərini tədqiq edən məxfi missiyanın iştirakçısı olub. O və həmkarları Xəzərin dibində yadplanetlilərin baza-şəhərini müəyyən ediblər. Həmin şəxsin sözlərinə görə, məxfi komanda müasir sualtı aparatlardan istifadə edərək 300 metr dərinliyə eniblər. Orada onlar bir sıra anomaliyarla üzləşiblər. Dənizin dibində qəribə alovlar, səs və hərəkətlər müşahidə ediblər. O iddia edib ki, komanda həmçinin piramidaları, qüllələri və günbəzləri xatırladan bir sıra süni tikililər tapıb. Bütün bunlar naməlum materialdan hazırlanmışdı. Qrup təxmin edib ki, bu strukturlar yerdənkənar sivilizasiya nümayəndələrinin mövcudluğunu təmin etmək üçün qurulmuş mürəkəb tünellərin, kameraların və tiklililərin bir hissəsidir.

Beynəlxalq İnformatika Akademiyasının “ufologiya və bioenergetika” şöbəsinin rəhbəri, professor Vladimir Ajaja da yadplanetlilərin Xəzər üzərində uçuşlarını təsdiq edir. Ajaja Xəzərdə yadplanetlilərin 3 bazasının mövcud olduğunu deyib.

“Bir baza Abşeron yarmadasının şimalında yerləşir. Həmçinin Xəzərin cənubunda dərinsulu hövzəsində, və şimalda dayaz yerində gəlmələrin bazasının olmasına dair şahid ifadələri var. Rusiyada anomal təzahürlər üzrə Komisisyanın məlumat bazasında müxtəlif hadislər qeyd edilib: Bakı, Həştərxan, Türkmənistan limanları üzərində UNO uçuşları, Türkmənbaşı dəniz vağzalı ərazisində sudan UNO-nun çıxması, hərbi təyyarələrlə və katerlərlə “oyun oynamaq”, atəşə qarşı davamlı olduqlarını nümayişkarənə şəkildə gösrətməklə…

Xəzər dənizi qədimdən unikal xüsusiyyətlərinə görə bütün dünyada məhşurdur.Son illər Xəzər bizim müasir dünyanı daha da sensasiyası və nadir diqqətə layiq hadisəsi ilə – “Xəzər əjdahası” adlı varlığın mövcudluğundan heyrətləndi.

İranda suda-quruda yaşayan adam Runan şah adlanır və suların və çayların hökmdarı hesab olunur. “Dəniz ağası”nın uçurumdan çıxdığını görən balıqçılar iddia edirlər ki, dənizin digər sakinləri onun yaxınlaşdığını hiss edirlər. Canavar görünməzdən iki və ya üç dəqiqə əvvəl balıqlar, demək olar ki, quyruqlarının uclarında dayanaraq fəaliyyət göstərməyə başlayırlar və bu, onlar üçün tamamilə qeyri-təbii olmaqla, çətinliklə eşidilməz gurultu səsləri çıxarır. Runan Şah isə onlara yüksək səsli gurultu ilə cavab verir... Nə qədər ki, sualtı irq varsa, o, insanlığa yad və əksər hallarda düşmən olaraq qalır.

2019-cu ildə Bakıda Novxanı çimərliyində də üzə çıxıblar. Şahidlərin sözlərinə görə, Novxanı çimərliyində olan vətəndaşlar kiminsə suda boğulduğunu zənn ediblər. Lakin sonra məlum olub ki, sahildən təxminən 300-400 metr uzaqlıqda uzunluğu təxminən 4-5 metr olan varlıq yarım saat dənizdə müxtəlif istiqamətdə hərəkət etməyə başlayıb. Sonra bu qəribə varlığın insan olmadığını başa düşən vətəndaşlar vahiməyə düşüblər.

Səməd Əli oğlu Cəfərov Moskvada tanınmış bioloqdur, Rusiya Elmlər Akademiyasının Biologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləyir və dəniz heyvanlarının növləri üzrə ixtisaslaşmışdır. O yazır:

“Şahidlərin ifadələri ilə yanaşı, fotoşəkillər də var. Bəli, mən özüm gördüm! Demək olar ki, bütün uşaqlığım Lənkəranda keçib, qohumlarım indi də orada yaşayırlar. On beş yaşım olanda - və bu artıq körpəlik deyil! - Mən şəxsən mən əmimlə gecə balıq tutmağa çıxanda su pərisinə çox oxşayan bir şey gördüm. Başı insanı xatırladan məxluq balıq sürüsü arasında üzürdü. Məni heyran etdim ki, oynaq sanki bu məxluqa tabe olub, əlinin dalğasına uyğun olaraq hərəkət istiqamətini itaətkarcasına dəyişib. Bizim qayıqla məxluqa qədər on metrə yaxın idi, tam ay göydə asılıb və hər şey aydın görünürdü. Təəccüblə qışqırdım, məxluq daldı və bir daha görünmədi..”

Şəxsən araşdırmalarım və bu layihə ilə bağlı güclü informasiyalarım çoxdur. Qısa olaraq deyim ki, Xəzər dənizində xüsusi qüllələr var və onların içində tədqiqat bazası, yaşamaq üçün sahələr, yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş onlarla uçan və üzən aparatlar var. Dənizin dibindəki iki düşərgədə yadplanetlilər yaşayır. Yaşayış məkanından savayı orada “ana-gəmi” –su hövzəsində keşik çəkən nəhəng gəmi durur. Onların “səma qapı”larına çıxışı var. Bu portallar onlara bir anda öz sivilizasiyaları ilə əlaqə qurmağa imkan verir....

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.