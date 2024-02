Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayevlə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri öz “Telegram” kanalında məlumat verib.

Söhbət zamanı Ukrayna lideri humanitar yardıma görə Tokayevə təşəkkür edib

