Türkiyənin məşhur yazarı Alev Alatlı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türkiyə səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib.

Yazar müalicə aldığı xəstəxanada 79 yaşında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.