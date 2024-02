"Aparıcı təbəqəsi gənclər olan cəmiyyət inkişafa addımlayacaq" - Günel Vahazadə

“Gəncliyin sağlam ruhlu, savadlı, yüksək mənəvi tərbiyəyə malik olması hər bir dövlət üçün çox önəmlidir. Cəmiyyətin aparıcı təbəqəsi gənclərdirsə, deməli, inkişaf və inteqrasiya məhz onlarla bir addımlayır”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Pişəvəri adına Respublika humanitar fənlər gimnaziyasının direktor müavini Günel Vahazadə deyib.

Müsahibimiz bildirib ki, cəmiyyətin gələcəyi gənclərdir və öz gələcəyini düşünən hər bir cəmiyyət gənclərə qayğı göstərir:

“Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk görüşünü məhz gənclərlə keçirdi. 22 sentyabr 1993-cü ildə Respublika Ali Sovetində gənclərin nümayəndələri ilə görüşündəki çıxışında onlara dərin inam bəslədiyini ifadə etdi. Onun “Azərbaycanın bugünkü gələcəyi bütövlükdə sağlam düşüncəli gənclərdir” - sözləri hər kəsin həyat devizinə çevrildi”.

Günel Vahabzadə Azərbaycanda təhsil sahəsində gənclər üçün həyata keçirilən layihələr barədə danışaraq qeyd edib ki, bütün bunlar Azərbaycanda təhsil sahəsində gənclər üçün görülən işlərə nümunələrdir:

“Mən xüsusilə təqaüd proqramları barədə danışmaq istərdim. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan hökuməti və digər təşkilatlar tərəfindən təqaüd proqramları təşkil olunur. Bu proqramlar gənclərə ali təhsil alması üçün imkan yaradır.

Ikinci sırada təhsil mərkəzləridir: Azərbaycanda bir çox təhsil mərkəzləri və dəstək proqramları mövcuddur. Bu mərkəzlər gənclərə təhsil və karyera məsləhətləri, mentorluq və digər dəstək imkanları təqdim edir. Təşkilatlar və qurumlar tərəfindən təşkil olunan təlimlər və seminarlar da gənclər üçün görülən işlərə nümunələrdən biridir. Gənclər üçün təhsil sahəsində təlimlər və seminarlar düzənlənir. Bu təlimlər və seminarlar gənclərə müxtəlif sahələrdə təhsil və peşəkar inkişaf imkanları barədə məlumat vermək üçün nəzərdə tutulur. Bir çox şirkət və təşkilatlar gənclərə iş təcrübəsi proqramları təklif edir. Bu proqramlar gənclərə iş dünyasında təcrübə qazanmaq imkanı verir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təhsil sahəsində gənclər üçün daha çox faydalı olacaq bir neçə fəaliyyət və iş aşağıdakı kimi ola bilər:

Karyera məsləhətləri və mentorluq proqramları: Təhsil mərkəzləri, təşkilatlar və şirkətlər gənclərə karyera məsləhətləri və mentorluq proqramları təklif edə bilər. Bu proqramlar gənclərə müxtəlif sahələrdə karyera yolları haqqında məsləhət vermək və onları iş dünyasına hazırlamaq üçün faydalı olar.

Təhsil və peşəkar inkişaf təlimləri: Gənclər üçün faydalı olacaq təhsil və peşəkar inkişaf təlimləri təşkil oluna bilər. Bu təlimlər, yeni texnologiyalar, peşəkar bacarıqlar və iş dünyasında müvafiq bilikləri öyrətmək üçün düzənlənə bilər.

İş təcrübəsi proqramları: Şirkətlər və təşkilatlar gənclər üçün iş təcrübəsi proqramları təklif edərək onların iş dünyasında təcrübə qazanmalarına kömək edə bilər.

Layihə əsaslı öyrənmə: Peşə təhsili proqramları, tələbələrin praktiki layihələr üzərində işləməyə imkan verən layihə əsaslı işləmələr tətbiq edə bilər.

Qeyd edim ki, bu mexanizmlər tələbələrin oxuyaraq öyrəndiklərini praktikada tətbiq etmələrinə və peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdirmələrini təmin edəcəkdir. Bu və digər fəaliyyətlər gənclər üçün təhsil sahəsində daha çox faydalı olacaq və onların peşəkar inkişafına və karyera perspektivlərinə yönəlmiş olacaqdır.”

Günel Vahazadə hesab edir ki, təhsil, insanların öz potensiallarını açığa çıxarmağa kömək edir və onların özünə inamını artırır:

“Gələcəkdə iş dünyasında rekord səviyyədə rəqabət olduğu göz önündə tutulduğunda, yaxşı bir təhsil, insanlara avantaj yaradır və onları işə qəbul prosesində diqqət mərkəzindən kənarda edir. Təhsil, insanların analitik düşünmə, problem həll etmə və kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir, bu da onların müvəffəqiyyət və rəqabətdə üstünlük qazanmasına səbəb olur”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



