Bu ay 3 bürcün həyatı dəyişəcək: Çətin günlər arxada qaldı

Fevral ayında maddi və mənəvi baxımdan bəzi bürclər çoxdan arzuladıqları imkanı əldə edəcəklər.

Metbuat.az tanınmış Astrologiya saytlarına istinadən xəbər verir ki, bu bürclər üçün yeni dövr başlayacaq.

Siyahıya liderliyi Dolça bürcü edir. Fevralın əvvəlində ailə, ev, miras və ya valideyn məsələlərinin həlli ilə bağlı başınız qarışa bilər. Fevralın 7-də ciddi iş imkanları və sövdələşmələrinizdə ilahi bir axın sizi dəstəkləyəcək

Tərəzilər üçün 9 fevralda xaricə səyahət, akademik həyatda uğurlara təsir edəcək yeni mövzular gündəm ola bilər. 21 Fevralda xüsusilə keçmiş həyat təcrübələrinizdən əldə etdikləriniz və ya dostlarınızın dəstəyini görə bilərsiniz.

Əkizlər üçün də bir həftəlik uğurlu proqnozlar vəd edilib. Həyat yoldaşınız sizə dəstək ola bilər. Fevralın 15-də yeni onlayn təlim və müqavilə məsələləri gündəmdə olacağı gözlənilir. Riskli investisiyalardan dolayı yığılıb qalan ödənişlərinizi ala bilərsiniz. Fevralın 21 və 29-da pozitiv təsirləri həyatınızda hiss etməyə davam edəcəksiniz.

