Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi general-polkovnik Əli Nağıyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, general-polkovnik Əli Nağıyevin anası Nazlı Nağıyeva bu gün vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.