"Seçicilərin yüksək aktivliyi müşahidə edildi".

Metbuat.az bildirir ki, bunu mətbuat konfransında Mərakeş parlamentinin nümayəndəsi Tami Ovazzani Tuhami deyib. O bildirib ki, hər şey yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi və bütün seçicilər iradə azadlığı ilə səs verirdi:

"Seçkilərdə, xüsusilə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, bu seçki ilk dəfə bütün Azərbaycan ərazisində, azad olnumuş ərazilərdə də keçirilirdi".



Metbuat.az



