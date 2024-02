Futbolda mavi vərəqələr təqdim ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, mavi vərəqənin təqdim ediləcəyi futbolçu 10 dəqiqə ərzində meydandan kənarlaşdırılacaq. "The Telegraph" qəzetinin məlumatına görə, bu vərəqələr bilərəkdən sərt şəkildə qayda pozuntusu, hakimi aldatmaq cəhdi, hakimə kəskin etiraz və digər hallarda təqdim ediləcək.

Mavi vərəqələrdən əvvəlcə gənclər və qadınlardan ibarət komanda turnirlərində, eləcə də aşağı liqalarda istifadə ediləcək.

