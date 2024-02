Mingəçevirdə qətl hadisəsi baş verib.

DİN-in mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, fevralın 10-u saat 22 radələrində Mingəçevir şəhər sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Aqil Əhmədovun tir tüfəngindən açılan atəş nəticəsində ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

A. Əhmədova tir tüfəngindən atəş açan Sadiq Yusifov saxlanılıb.

