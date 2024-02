Bakıda avtomobillər ucuz qiymətə satışa çıxarıldı - SİYAHI

4 mart 2024-cü il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərraca 11 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.

Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:

Qeyd edək ki, beh "Azər-Türk Bank" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir.

Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər :

"Azər-Türk Bank" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti

Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20, Əlaqə: "Azər-Türk" Bank ASC, (tel:055-205-13-33);

Nəqliyyat vasitələrinə baxış həftənin cümə axşamı (4cü gün) günləri saat 14:30-dan 16:30-a dək aparılır. Hərracda qalib gəlməyən iştirakçılar behin geri qaytarılması üçün notarial qaydada təsdiq edilmiş ərizələri və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surətini "Azər-Türk Bank" ASC-yə təqdim etməlidirlər. Göstərilən sənədlər hərrac keçirildiyi gündən sonrakı iş günündən etibarən qəbul ediləcəkdir.

