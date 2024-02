Respublika ərazisində qeydiyyatı olan nəqliyyat vasitələri üçün yeni “Q” hərf seriyası istifadəyə verilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, artıq bir neçə gündür “Q” kombinasiyalı seriya nömrələri dövriyyəyə buraxılıb.

Qeyd edək ki, Bakı şəhərində avtomobilin üzərində “10” ümumölkə kodu ilə “QQ” seriyası olan nəqliyyat vasitəsi görüntülənib.

