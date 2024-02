İş adamı Şəmsi Səmədzadə Azərbaycanı tərk edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bir müddətdir Özbəkistana köçüb.



Hazırda onun Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğu bildirilir.

Xatırladaq ki, Ş.Səmədzadə 2000-ci ildə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, 2022-ci ildə isə əfv olunaraq azadlığa buraxılıb.



