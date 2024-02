Astara rayonu Artupa kənd məktəbinin tarix müəllimi, Astara Təhsil Sektorunun metodisti Əliyev Baloğlan İsmayıl oğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az cenublu.az-a istinadən xəbər verir ki, Baloğlan Əliyev dərs dediyi zaman halı qəflətən pisləşib, vəfat edib.

Qeyd edək ki, 17 yanvar tarixində Baloğlan müəllimin 65 yaşı tamam olmuşdu, təqaüdə çıxmağa hazırlaşırdı.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.