ARB televiziyasında yayımlanan "Günaydın Azərbaycan" verilişində müğənni Elşad Qarayevlə bağlı maraqlı fikir səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin qonaqlarından biri olan aşıq Telli Borçalı bildirib ki, Elşad Qarayev yeni tikdirdiyi restoranı üçün 8 milyon manat xərcləyib. O, bu məlumatı Elşad Qarayevin dostundan əldə etdiyini ifadə edib. Efirə telefon vasitəsilə bağlanan Elşad Qarayev iddialar barədə ətraflı danışmaq istəməsə də, təkzib də etməyib.

