Ata-anasını və qardaşını öldürən Əhmədin FOTOSU

1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədova, anası 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Əhmədovaya və 2015-ci il təvəllüdlü azyaşlı qardaşına balta ilə xəsarətlər yetirərək onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qafqazinfo ailəsini məhv etməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovun fotosunu əldə edib.

Məlum olub ki, Əhməd 59, 191 və 272 saylı məktəblərdə təhsil alıb. O, bir müddət Rusiyada da yaşayıb.

