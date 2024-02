Ançelotti Ardanın oynaması üçün şərt irəli sürdü

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Gülerə bu mövsüm çox oynamaq şansı verməyi planlaşdırmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Ardaya oynamaq üçün şərt irəli sürüb. İspaniya mətbuatı Ançelottinin Ardanın “Real Madrid”də uğur qazanması üçün irəli sürdüyü vacib şərtindən yazıb Ançelotti Ardanın oynaması üçün onun mövsümün əvvəlindəki hazırlıq məşqlərində iştirak etməsini vacib hesab edir. Məlumata görə, bu o deməkdir ki, Arda bu mövsüm çox şans əldə etməyəcək.

Qeyd edək ki, Arda Güler 3 dəfə ardıcıl zədədən sonra “Real Madrid”in əsas heyətinə düşməkdə çətinlik çəkir.

