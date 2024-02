Ermənistan baş naziri Nikoil Paşinyan Brüsselə gedəcək.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb. O, Brüsseldə keçiriləcək nüvə enerjisi sammitində iştirak edəcək Nüvə enerjisi sammitinin martın 21-də baş tutacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

