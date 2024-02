Tələbə yoldaşını öldürənə AĞIR CƏZA

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində paytaxtda yataqxanada tələbə yoldaşını öldürməkdə təqsirləndirilən Rəşad Muxtarovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim Rasim Sadıxovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə, Rəşad Muxtarov 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Xatırladaq ki, prokuror Rauf Malışov təqsirləndirilən şəxsin 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi.

Qeyd edək ki, hadisə ötən il fevralın 8-də Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin yataqxanasında qeydə alınıb.

Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Əliəkbər Mərəyev adıçəkilən təhsil müəssisəsinin tələbəsi, otaq yoldaşı, 2007-ci il təvəllüdlü Rəşad Muxtarov tərəfindən bıçaqla yetirilmiş xəsarətlərdən ölüb.

Rəşad Muxtarova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə) maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.