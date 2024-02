Rusiya Qara dəniz donanmasının komandanı Viktor Sokolov istefaya göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli KİV-lər onun istefaya göndərilməsinə Ukrayna ordusunun Qara dənizdə “Sezar Kunikov” desant gəmisinə uğurlu hücum etməsinin səbəb olduğunu yazıb. Məlumata görə, Viktor Sokolovu vitse-admiral Sergey Pinçuk əvəzləyib.

Rusiya tərəfi məsələ barədə rəsmi açıqlama verməyib.

