"“Azəriqaz" İB-nin cərimə yazmaq, hesablamaq kimi funksiyası yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Azəriqaz" İB-nin Şikayətlərin araşdırılması şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayev deyib. Şöbə rəisi bildirib ki, abonentləri narazı salan problemlər araşdırılır: "Daxil olan müraciətlərə tərəfimizdən həssaslıqla yanaşılır. Məhkəmə qərarı ilə qəbul edilmiş qətnamə varsa, həmin artıq borclar silinir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

