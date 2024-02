Şairə Nazilə Səfərli əməliyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə instaqramda özü məlumat yayıb. Nazilə bildirib ki, buxağına görə bıçaq altına uzanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.