Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk matçında “Braqa”nı 4-2 hesabı ilə məğlub edən “Qarabağ” qələbəsini Portuqaliyada komandamızı dəstəkləyən soydaşlarımızla qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma başa çatandan sonra futbolsevərlərin olduğu tribunaya yaxınlaşan oyunçular dəstək üçün onlara təşəkkür ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.