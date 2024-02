Aparıcı Elgiz Əkbər verilişinə qatılmaq üçün müğənnilərdən istənilən reklam qiymətini açıqlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu haqda proqramında danışıb. Elgiz bildirib ki, bunun üçün 2 min manat ödənilməlidir.

"Kommersiyadır, bizdə də var. "Elgizlə izlə"də reklam olunmaq istəyən 2 min manat ödəməlidir. Heç 1999 manat da olmaz" deyə, Elgiz əlavə edib.

