Ukrayna lideri Vladimir Zelenski Xarkova gedib.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə “Telegram”da yazıb.

Zelenski “Knyaz Roman Velikiy” adına 14-cü əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadanın hərbçilərini ziyarət etmək üçün səfər edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.