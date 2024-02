“Əl-Nəssr”in futbolçusu Kriştiano Ronaldonun “Əl Fayda” ilə səfər matçında vurduğu qoldan sonra etdiyi sevinc diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Marselo Brozoviçdən aldığı ötürmədən sonra qol vuran Ronaldo komandasının 1:0 hesablı qələbə qazanmasında aparıcı rol oynayıb. O qoldan sonra ənənəvi “SİUU” sevinci əvəzinə əllərini sinəsinə qoyub. Futbolçunun bu sevinci maraq doğurub.

Ronaldonun bundan sonra bu yeni qol sevincini təkrar edib-etməyəcəyi müzakirə edilib.

