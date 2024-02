Azərbaycanın Xalq artisti Almaniyada vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan və Tacikistan SSR-nin Xalq artisti, müğənni Leyla Şəripova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Almaniyanın Düsseldorf şəhərində vəfat edib.

Xatırladaq ki, Leyla Şəripova 1931 il iyunun 22-də Bakıda anadan olub. Onun atası İzmir, anası Azərbaycan türkü olub.



Tacikistana köçdükdən sonra bir müddət Sədrəddin Əyni adına Tacikistan Opera və Balet Teatrında solist kimi fəaliyyət göstərib.



1978 ildə yenidən Bakıya köçən müğənni 1980 ildən Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin aparıcı solisti işləyib.



Leyla Şəripova Yevgeni Jıvayevin rəhbərliyi ilə Özbəkistan Televiziya və Radio xalq çalqı alətləri ansamblının, Adil Bağırovun rəhbərliyi ilə "Xatirə" xalq çalqı alətləri ansamblının və Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi ilə "Dan ulduzu" instrumental ansamblının müşayiəti ilə silsilə çıxışlar edib.

Şəripovanın repertuarında türk, əfqan, azərbaycan, türkmən, ərəb, fars, özbək və ispan mahnılarına yer verib.

Müğənni həm də bəstəkar fəaliyyəti ilə məşğul olub. O,10-dan çox mahnı sözünün müəllifidir.

Məşhur "Qara gözlər" və "Badam çiçəyi" adlı fars mahnılarının da müəllifi odur.

Leyla Şəripova 1988 ildən Almaniyanın Düsseldorf şəhərində yaşayırdı.

Allah rəhmət eləsin!

