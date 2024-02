Gülay Kamil Zeynallının azadlığa çıxmasını təsdiqlədi.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: "Bizə sahib çıxdığınız üçün ,ox minnətdaram sizə Cənab Prezident. Heydər Əliyev fonduna, Anar müəllim sizə çox təşəkkür edirəm. Yanımızda olan hər kəsə ayrı-ayrılıqda çox minnətdaram".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

