Azərbaycanda “OKX” və “ByBit” kriptobirjalarına giriş məhdudlaşdırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Elektron Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib.

"Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, “OKX” və “ByBit” kriptobirjalarına ölkə səviyyəsində giriş məhdudlaşdırılıb. Buna səbəb çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sahəsindəki müvafiq tələblərin pozulmasıdır", - məlumatda deyilir.

