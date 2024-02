Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı martda maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənət ocağı repertuarda xüsusi yer tutan tamaşaları teatrsevərlərin ixtiyarına verəcək. Belə ki, martın 9-da və 10-da “Əsrə bərabər gün”, 15-də “Şükriyyə”, 16-da “Dantenin yubileyi”, 17-də “Ah, bu uzun sevda yolu”, 29-da “Ölülər”, 30-da “Sənsiz” və ayın son günü, 31-də “Qarabağnamə” tamaşaları təqdim olunacaq.



