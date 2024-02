Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyandan izahat tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumdan bildirilib.

Vurğulanıb ki, İrəvan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) tamhüquqlu üzvü olaraq qalmaqda davam edir: “Ermənistan bu statusdan irəli gələn bütün hüquq və öhdəlikləri daşıyır”.

Qeyd edək ki, N.Paşinyan fevralın 24-də “France 24”ə müsahibəsində Ermənistanın KTMT-də iştirakını dondurduğunu açıqlayıb.

