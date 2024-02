Faciəvi şəkildə vəfat edən müəllimələrin görüntüsü - FOTO

Fevralın 17-də Qazax rayonunun Qarapapaq kəndində avtomobilin vurduğu həmin kənddəki orta məktəbin ingilis dili müəllimi 1975-ci il təvəllüdlü Elmira Şıxlinski bu gün xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onunla birgə qəzada xəsarət alan şagird, 2007-ci il təvəllüdlü Rəqsanə Məmmədovanın müalicəsi davam etdirilir.

Qeyd edək ki, fevralın 22-də axşam saatlarında İsmayıllıda baş verən qəzada 34 yaşlı Nigar Bayramova vəfat edib. O Zaqatala şəhər Ş.Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi olub.

Mərhum müəllimlərin fotosunu təqdim edirik:

Fotoda: Elmira Şıxlinski

