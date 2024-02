Müğənni Əbdül Xalidə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının atası dünyasını dəyişib. Bu barədə ifaçı özü məlumat verib.

O bildirib ki, atası bu gün vəfat edib. Dəfn mərasimi sabah Tovuzda olacaq.

