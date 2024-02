24 fevral 2024-cü il tarixində İstanbul şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirləri Konfransının növbədənkənar sessiyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Respublikasının ev sahibliyi etdiyi görüşdə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov iştirak edib.

Tədbirdə münaqişə zonalarında jurnalistlərin fəaliyyəti, dezinformasiyaya qarşı kollektiv reaksiyanın əhəmiyyəti istiqamətində müzakirələr aparılıb.

