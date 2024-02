Azərbaycanda son statistikalara baxsaq, dollara tələbatın yüksək olması müşahidə olunur. Ötən həftə bankların dollara tələbi 150 milyon dollardan çox olub. Bəs tələbin yüksəlməsi dolların bahalaşmasına səbəb ola bilər?



Metbuat.az bildirir ki, bu mövzuda iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimov Atv-yə açıqlama verib. O bildirib ki, bu məsələdə çıxış yolu idxal malları yerli məhsullarla əvəz olunmalıdır.

Ətraflı sujetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.