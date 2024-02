Dollar lirə qarşısında 0.52 % bahalaşaraq - 31,12 lirəyə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avro isə lirə qarşısında 0.30 % dəyər qazanaraq 33,83 lirə olub. Əlavə edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə açıqladığı məzənnəyə əsasən, 1 lirə 0,0547 manata ticarət edilir.

