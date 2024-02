Martda Musiqili Teatrda nələr təqdim olunacaq?

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının mart repertuarı məlum olub.

Metbuat.az sənət ocağının repertuarını təqdim edir.

1 mart - “Qafqazlı qardaşqızı”

2 mart - “Qırmızı papaq”, “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”

3 mart - “Buratino”, “Mən dəyərəm min cavana”

7 mart - “Aysedora”

8 mart - “Qadınım”

9 mart - “Qoğalın macərası”, “Amerikalı kürəkən”

10 mart - “İki küpəgirən qarı”, “Leyli və Məcnun”

16 və 17 mart - “Lazgi: Ruh və sevginin rəqsi”

22 mart - “Sevənlərindir dünya”

23 mart - “Yatmış gözəl və cırtdanlar”, “O olmasın, bu olsun”

24 mart - “Yağış göbələyinin macərası”, “Paris Notr-Dama ithaf”

28 mart - “Utancaq qız”

29 mart - “Bəxtiyar”

30 mart - “Düyməcik”, “Beş manatlıq gəlin”

31 mart - “İki küpəgirən qarı”, “Bir nəfəs qədər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.