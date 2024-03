Daha bir həmyerlimiz Rusiya ilə Ukrayna arasında gedən döyüşlərdə həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Belə ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Qvardiya polkovniki, Musayev Hüseyn Vilayət oğlu həyatını itirib.

Qeyd edək ki, o əslən Tovuz rayonundan olub.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

