Əməkdar artist 90 yaşlı anası üçün ev hədiyyəsi istədi - VİDEO

“Sosial şəbəkələrdə haqqımda yazırlar ki, Mehriban Xanlarova efirlərə çıxıb gündə bir paltar geyinir və gözlük taxır. Mən verilişlərə qonaq gedirəm. Gözəl görsənmək istəyirəm, niyə də geyinməyim? Məndə seçilən odur ki, hər geyimə uyğun gözlük taxmağımdır”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Mehriban Xanlarova qonaq olduğu “Rəngarəng səhər” verilişində deyib. Aktrisa haqqında söylənilən “gündə bir geyim geyinir” fikirlərinə cavab verib. Xanlarova bildirib ki, nə geyindiyi geyimlər, nə də ki, idarə etdiyi avtomobil ona aiddir. Əməkdar artist istəyini də dilə gətirib. O 90 yaşlı anası üşün ev istədiyini ifadə edib.

