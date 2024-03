Bərdədə 13 yaşlı qız intihar edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarayusifli kəndində qeydə alınıb.

2011-ci il təvəllüdlü F.Cəfərlinin meyiti tövlədə asılmış vəziyyətdə tapılıb.

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

